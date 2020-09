Calcio a 5, prima amichevole del Napoli contro l'Ap. Il tecnico Basile: "Lavoriamo per essere pronti per la prima di campionato"

Ultime calcio a 5 - Debutto stagionale per il Napoli con l’amichevole disputata al Palajacazzi d’Aversa contro l’Ap Calcio a 5 di mister Mangiacapra, militante nel campionato di serie B. Tutti disponibili a parte Hozjan, lo sloveno è impegnato in una doppia amichevole con la Serbia, la prima è stata vinta 4 a 0 (stasera si replica). Due tempi effettivi di 20’, prime soluzioni tattiche adottate dal tecnico Basile, spazio a tutti con le rotazioni, si sono alternati tra i pali Marcio Ganho e Caio, autori di ottimi interventi quando sono stati chiamati in causa. Gol dell’ex ad aprire le danze con Frosolone che ha firmato l’1 a 0, poi il raddoppio frutto di un elaborato schema su palla inattiva con il timbro finale di Grasso. Nella ripresa ha bagnato il suo esordio con una doppietta Robocop Fortino e c’è stata anche la rete di Rendoli.

Basile soddisfatto: “C’è ancora tanto da lavorare ed un mese prima dell’avvio del campionato. E’ necessario dare il massimo in ogni occasione perché attraverso questi test che impariamo ad essere competitivi e prendere spunti per continuare a lavorare per essere pronti alla prima di campionato” Saltata l’amichevole di mercoledì con lo Junior Domitia.

Area Comunicazione Napoli

Amcihevole calcio a 5