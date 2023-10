Nasce ufficialmente il Premio “Corsiero Azzurro U.A.N.M.“, promosso dall’Unione Azzurra Nel Mondo, e che è stato indetto in onore di quello che fu il simbolo di Napoli e del primo Calcio Napoli.

Prima edizione del premio 'Corsiero Azzurro U.A.N.M'

Il Concorso avrà un’area di diffusione internazionale, coinvolgendo i Club Napoli nel Mondo aderenti all’Associazione, nella figura dei loro Presidenti, ed un gruppo costituito da un numero dispari di esperti del settore selezionato dal Consiglio Direttivo U.A.N.M. Tutti costoro avranno il compito di fungere da votanti, relativamente alle prestazioni sportive dei calciatori della S.S.C. Napoli, veri e propri destinatari del Concorso, durante il Campionato di Serie A della stagione 2023/2024.

I voti saranno espressi dai componenti di due distinte giurie:

la Special Jury , composta da alcuni professionisti esperti del settore (giornalisti, opinionisti, ex calciatori): Adriano Pastore; Angelo Forgione; Antonio Giordano (Corriere dello Sport); Antonio Giordano (Fantacalcio.it); Arturo Minervini; Carlo Alvino; Carmine Martino; Ciro Novellino; Ernesto Apuzzo; Fabio Tarantino; Francesco Molaro; Giuseppe Iannicelli; Guido Gaglione; Italia Mele; Luciano Tarallo; Lucio Pengue; Massimiliano Esposito; Maurizio Zaccone; Paolo Del Genio; Salvatore Caiazza; Tommaso Romito; Umberto Chiariello;

, composta da alcuni professionisti esperti del settore (giornalisti, opinionisti, ex calciatori): la Club Jury composta da tutti i Club iscritti all’U.A.N.M., attraverso il voto dei rispettivi presidenti (o eventuali responsabili delegati) i quali potranno confrontarsi con i propri soci prima di esprimere la votazione.

Per entrambi i gruppi sarà applicata una votazione percentuale: questo consentirà di avere voti di pari peso (in quanto espressi in percentuale) per entrambi i gruppi, nonostante il primo sia composto da meno votanti.

Una volta calcolato il punteggio, questo sarà amplificato tenendo conto di un moltiplicatore. Come ben noto, si è solitamente più propensi a premiare chi segna (principalmente attaccanti) a discapito di chi difende il risultato. Pertanto, saranno applicati i seguenti moltiplicatori:

13 : per i portieri;

: per i portieri; 12 : per i difensori;

: per i difensori; 11 : per i centrocampisti;

: per i centrocampisti; 10: per gli attaccanti.

Per la suddivisione in ruoli è bene tenere a mente che la rosa iniziale del Napoli è così composta:

Portieri : Meret, Contini, Idasiak, Gollini;

Difensori : Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Ostigard, Zanoli;

Centrocampisti : Demme, Elmas, Zielinski, Cajuste, Lindstrom, Lobotka, Gaetano, Anguissa;

Attaccanti: Osimhen, Simeone, Politano, Zerbin, Russo, Kvaratskhelia, Raspadori.

Fonte: sscnapoli.it/rosa-2023-24

È bene chiarire come ai suddetti calciatori possano essere eventualmente integrati nuovi acquisti del mercato invernale o membri della Primavera azzurra, per i quali varrà lo stesso discorso.

Per il gruppo degli esperti, sarà moltiplicato il punteggio finale del singolo calciatore per 2, proprio per tener conto del ruolo da essi ricoperto all’interno del Concorso, corrispondente al lavoro che essi svolgono in quanto professionisti del settore.

I punteggi accumulati da ogni calciatore saranno sommati giornata dopo giornata, stilando di volta in volta una classifica (visibile sul sito U.A.N.M. e sui relativi canali social), fino alla definitiva graduatoria che premierà il migliore della stagione.

Al termine del campionato, si procederà alla verbalizzazione della classifica definitiva risultante dalle votazioni espresse dagli utenti.

La classifica definitiva sarà pubblicata sul Sito www.uanm.org e sui canali social dell’U.A.N.M.

L’assegnazione dei premi avverrà secondo le modalità indicate a stagione in corso.

Verrà premiato il calciatore che ha ottenuto più voti nell’arco dell’intera stagione. In caso di pari merito sarà effettuata una votazione finale da parte della giuria degli esperti che dovrà tenere conto dell’intera stagione disputata dai calciatori in causa.

Il Vincitore riceverà il premio in occasione di apposita cerimonia, le cui modalità di svolgimento saranno comunicate in seguito.

