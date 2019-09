Presunta lite De Laurentiis-Ancelotti, la rettifica di Radio Radio: "Notizia priva di fondamento, ci scusiamo"

La redazione di Radio Radio, in merito ad una presunta lite tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, ha emesso un comunicato di rettifca.

In relazione alla notizia diffusa lo scorso maggio dalla nostra emittente in merito ad una presunta lite fra il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Carlo Ancelotti, dopo ulteriori attente verifiche abbiamo potuto constatare che la stessa era destituita di fondamento. Pertanto ci scusiamo con il Presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Carlo Ancelotti e la SSC Napoli per il disguido dovuto ad una fonte d’informazione inattendibile.