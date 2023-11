Presentazione Mazzarri, decisione a sorpresa della SSC Napoli! E su Aronica...

Notizie Calcio Napoli - "Salvatore Aronica non farà parte dello staff di Walter Mazzarri, per il nuovo tecnico azzurro non è prevista conferenza stampa di presentazione… forse solo perché lo conosciamo e lo stimiamo in tanti", è questo l'ultimissimo aggiornamento sul ritorno del mister fornito dal collega Carlo Alvino. L'ex Napoli, diversamente da quanto filtrato in queste ore, non rientrerebbe dunque nello staff in panchina e non ci sarebbe la conferenza di partenza ma direttamente una full-immerson in campo in vista del ciclo di ferro all'orizzonte dopo la sosta.