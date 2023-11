Presentazione libro Mario Giuffredi, ci sarà Di Lorenzo con l'agente di Mario Rui, Politano e Gaetano! Diretta su CalcioNapoli24

Amiche e amici di CalcioNapoli24, domani dalle ore 19 allo stadio Diego Armando Maradona avrà luogo la presentazione del libro "La strada di un sogno: la mia vita da procuratore" (Cairo Editore, pagg. 160, euro 16, prefazione di Maurizio de Giovanni), da parte dell’agente Mario Giuffredi. Con il procuratore interverranno lo scrittore Maurizio De Giovanni ed il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che firma la postfazione del libro.

Diretta integrale della presentazione su CalcioNapoli24 Tv.

Tra gli azzurri, Giuffredi ha in procura Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Mario Rui e Gianluca Gaetano, più altri al momento in prestito come Michael Folorunsho (Verona), Antonio Vergara (Reggiana), Matteo Marchisano (Pro Sesto).

I dettagli sul libro: