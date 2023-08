Cajuste in conferenza stampa! Oggi la SSC Napoli ha presentato il secondo acquisto del calciomercato estivo 2023-2024: il centrocampista Jens Cajuste ha risposto alle domande dei giornalisti ed è stato così presentato ufficialmente come calciatore del Napoli. Clicca qui per leggere le sue parole.

In allegato trovi invece le foto scattate da Ciro De Luca per la presentazione del difensore brasiliano: