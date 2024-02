Stanislav Lobotka è stato premiato come terzo miglior sportivo slovacco del 2023.

Ultime notizie. Un riconoscimento prestigioso per il centrocampista del Napoli. √ą solo la terza volta che un calciatore riesce ad arrivare sul podio dei migliori sportivi polacchi. Lobotka √® a Milano per affrontare il Milan stasera e dunque √® stato Marek Hamsik a ritirare il premio per lui.