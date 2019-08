Premio miglior giocatore dell’anno UEFA: Ronaldo, Messi e Van Dijk sono i tre finalisti

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk sono i tre giocatori in corsa per il premio UEFA di Calciatore dell'Anno per il 2018/19.

Il vincitore verrà annunciato - insieme alla vincitrice del premio UEFA di Calciatrice dell'Anno e ai vincitori dei premi per ruolo della UEFA Champions League – giovedì 29 agosto a Montecarlo durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi. Il Calciatore della Stagione di UEFA Europa League verrà invece premiato il giorno seguente.



I tre in corsa

Lionel Messi (Barcellona e Argentina)

Il capocannoniere della UEFA Champions League nonché vincitore della Scarpa d'Oro, si è aggiudicato la sua decima Liga. Per saperne di più sulla sua stagione, clicca qui.

Cristiano Ronaldo (Juventus e Portogallo)

Il vincitore della UEFA Nations League e miglior marcatore delle Finals, ha vinto il suo primo Scudetto con la Juventus. Per saperne di più sulla sua stagione, clicca qui.

Virgil van Dijk (Liverpool e Olanda)

Il Man of the Match della finale di UEFA Champions League vinta dai Reds è arrivato anche in finale di UEFA Nations League. Per saperne di più sulla sua stagione, clicca qui.

La classifica dal 4° al 10° posto

4 Alisson Becker (Liverpool e Brasile) – 57 punti

5 Sadio Mané (Liverpool e Senegal) – 51 punti

6 Mohamed Salah (Liverpool ed Egitto) – 49 punti

7 Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid e Belgio) – 38 punti

8= Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus e Olanda) – 27 punti

8= Frenkie de Jong (Ajax/Barcellona e Olanda) – 27 punti

10 Raheem Sterling (Manchester City e Inghilterra) – 12 punti

Che cos'è il premio UEFA Men's Player of the Year?

Per questo premio, i calciatori di tutta Europa – indipendentemente dalla nazionalità – sono stati giudicati in base alle loro prestazioni in tutte le competizioni della stagione, sia a livello nazionale che internazionale, col club o con la propria nazionale..

Come sono stati scelti i calciatori in lizza?

Gli ultimi tre calciatori in corsa per il premio sono stati selezionati da una giuria di 80 allenatori formata dai tecnici dei club che hanno partecipato alla fase a gironi 2018/19 di UEFA Champions League (32) e UEFA Europa League (48), e da 55 giornalisti selezionati dal gruppo European Sports Media (ESM) in rappresentanza di ogni federazione UEFA.

I membri della giuria hanno scelto tre calciatori, assegnando cinque punti a quello preferito, tre al secondo e uno al terzo. Gli allenatori non potevano votare giocatori della propria squadra.

Gli altri premi

Portiere della Stagione: Alisson Becker, Hugo Lloris, Marc-André ter Stegen

Difensore della Stagione: Trent Alexander-Arnold, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk

Centrocampista della Stagione: Frenkie de Jong, Christian Eriksen, Jordan Henderson

Attaccante della Stagione: Sadio Mané, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo

Calciatrice della Stagione: Lucy Bronze, Ada Hegerberg, Amandine Henry

Calciatore della Stagione di Europa League: Olivier Giroud, Eden Hazard, Luka JoviÄ