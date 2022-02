Premier League, nuovo passo verso la normalità: niente più mascherine in spazi chiusi per i calciatori!

Ultime notizie calcio - La morsa del Covid si sta allentando e per questo la Premier League inglese sta muovendo un altro passo verso un ritorno alla normalità. I calciatori ed i membri degli staff dei vari club, infatti, da questo momento in avanti, non dovranno più indossare la mascherina neanche al chiuso. Ad informare tutti ci ha pensato, attraverso una nota ufficiale, proprio il massimo campionato inglese.

Premier League, niente più mascherine

L'unica misura che resterà in vigore sarà il tampone rapido di controllo, che sarà però effettuato solamente due volte alla settimana ed esclusivamente dal gruppo squadra. Soluzione, questa, che potrebbe essere revocata già a partire dalla fine del mese in corso nel caso in cui il numero dei contagi dovessero consentirlo.