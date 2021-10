Premier League - Arrestato un giocatore del Brighton per violenza sessuale

Un giocatore del Brighton, di cui non è noto il nome, è stato arrestato assieme a un uomo di 40 anni dopo essere stato accusato di violenza sessuale.

Un fulmine a ciel sereno sconvolge il Brighton, attualmente sesto in Premier League dopo un ottimo avvio di stagione: il club ha confermato che uno dei suoi giocatori è stato arrestato dopo aver ricevuto accuse di violenza sessuale.

Le autorità locali hanno reso noto che un uomo di 20 anni, assieme a un altro di 40, sono stati arrestati in seguito ad un episodio accaduto nella mattinata di mercoledì.

Il calciatore, il cui nome non può essere svelato per motivi di natura legale, è a disposizione delle forze dell'ordine che vogliono vederci chiaro attraverso le indagini, come spiegato da un portavoce della Polizia di Sussex.