Possibile accordo tra Comune e De Laurentiis per il pagamento del servizio di vigilanza durante le partite del Napoli: i dettagli

Si aspettava la presenza dell’assessore De Iesu e del comandate Esposito in commissione questa mattina a Via Verdi per discutere del della riorganizzazione del Corpo della Polizia Municipale di Napoli. Al tavolo invece c’erano solo i componenti della commissione presieduta da Pasquale Esposito e le rappresentanze sindacali e degli RSU.

Al centro della discussione la carenza delle forze in campo in una città come Napoli che soprattutto nelle periferie avrebbe tantissimo bisogno di più uomini e mezzi a vigilanza del territorio. E invece ad esempio nei quartieri di Scampia e Secondigliano al momento ci sarebbero solo 3 pattuglie per un totale di meno di 10 uomini. Stesso discorso per la periferia Est e per la zona di Fuorigrotta e Bagnoli.

ORDINE PUBBLICO ALLO STADIO

Altro argomento all’ordine del giorno le problematiche legate alla gestione dell’ordine pubblico prima durante e dopo le gare casalinghe del Calcio Napoli che per 30 giorni l’anno considerando partite di Campionato e Coppe porta via numerose divise al resto della città. Ecco che in commissione si è ipotizzato di stipulare con la Società azzurra e col presidente De Laurentiis una convenzione che preveda un pagamento del servizio da parte del calcio Napoli.