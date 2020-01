UFFICIALE - Politano sceglie il 21 come nuovo numero di maglia [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Matteo Politano è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro: l'attaccante ex Inter si è allenato oggi per la prima volta a Castel Volturno sotto la guida di Gennaro Gattuso, mettendosi a disposizione per la prossima gara a Genova contro la Sampdoria.

Numero maglia Politano: ecco la decisione

Come appare sul sito della SSC Napoli, il ragazzo ha deciso il nuovo numero di maglia che sarà il 21. Addio dunque al classico numero 16 che lo aveva accomagnato nelle avventure con il Sassuolo e l'Inter.

