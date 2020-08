Politano: "Grazie Napoli per l’accoglienza che mi hai riservato. Ho vinto il mio primo trofeo, torneremo più carichi per la nuova stagione"

Ultime calcio Napoli - Scrive sul proprio profilo Instagram il giocatore del Napoli Matteo Politano alla fine di questa stagione calcistica:

Politano

"E' difficile riassumere in poche parole questa stagione eterna e infinita che abbiamo vissuto. Ma adesso che questa strana annata si e` conclusa, mi ritaglio due minuti per ringraziarvi. Grazie Napoli per l’accoglienza che mi hai riservato, inondandomi d’affetto. Mi hai permesso di vincere il mio primo trofeo. Di gioire e festeggiare in un gruppo unito come non mai. Ora ricarichiamo le pile per tornare ancora piu` carichi con l’avvento della nuova stagione, perche´ con questa squadra possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni. A presto".