Polemica Sanremo, l'assurdo voto di sala stampa e radio: perché Geolier è arrivato secondo col 60% del televoto

Come ha fatto Geolier a non vincere il Festival di Sanremo 2024 col 60% del televoto a suo favore? La risposta è semplice: per i 2/3 pesava il voto di sala stampa e radio. Ma ci arriviamo con ordine, ad un risultato che susciterà non poche polemiche. Termina il Festival di Sanremo 2024 con la vittoria di Angelina Mango davanti a Geolier che chiude secondo (qui la classifica completa di Sanremo 24): non basta - ed è incredibile - il 60% di televolo a favore di Emanuele, la sala stampa spinge la figlia d'arte alla vittoria.

Perché Geolier non ha vinto Sanremo 2024

Al Televoto, il vincitore del Festival di Sanremo 2024 è stato nettamente Geolier, con il brano «I p’ me, tu p’ te», con il 60% delle preferenze. E anche qui, forti polemiche: poteva essere molto più del 60%, visto che migliaia di italiani ha lamentato (con prove annesse) via social di aver votato coi classici 5 voti sms ma di non aver mai ricevuto conferma, in più di non aver visto scalare dal proprio credito la somma di 0,51 centesimi per voto (abbiamo verificato anche noi e la notizia è confermata).

Staccatissimi gli altri concorrenti al televoto: Angelina Mango, con «La noia», ha preso il 16.1%; Gahli, con «Casa mia»; Annalisa, con «Sinceramente», l’8% e Irama, con «Tu no», il 7,5%. Come era successo anche con la serata delle cover, Geolier ha dunque dominato il televoto, scatenando polemiche per la mancata vittoria finale.

Nonostante il 60% al televoto di Geolier contro il 16,1% di Angelina, però trionfa la cantante nelle percentuali globali (34% televoto, 33% radio, 33% sala stampa): 40,3% per Angelina, 25,2% per Geolier nella sintesi delle tre componenti. A spostare gli equilibri sono stati quindi i voti della Giuria: Sala Stampa + Radio.

Per il successo finale di Angelina Mango, dunque, sono state le giurie della Sala Stampa e delle Radio, che hanno ribaltato appunto il verdetto del Televoto. Un verdetto, quello del Festival di Sanremo, del tutto impopolare, quindi. E fa polemica perché è palese lo schieramento della giuria contro Geolier, e solo di conseguenza a favore di Angelina.

È bene ribadire i «pesi» delle varie componenti che determinano il risultato finale: il televoto «pesava» per il 34 per cento; il voto della sala stampa per il 33; il voto della giuria delle radio per un altro 33 per cento. Ma andiamo a vedere come hanno votato, per ribaltare il risultato finale nonostante il televoto sia stato un plebiscito a favore di Geolier:

sala stampa : 1,5% a favore di Geolier , 73,5% a favore di Angelina

: 1,5% a favore di , 73,5% a favore di radio: 14,1% a favore di Geolier, 31,2% a favore di Angelina

Palese, insomma, come sia stata la sala stampa a decretare il vincitore del Festival di Sanremo, al netto dei migliaia di voti mancanti (mai confermati dal televoto durante la sfida finale) per Geolier che ne avrebbero incrementato la vittoria schiacciante del voto da casa.