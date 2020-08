Pogba positivo al Covid, è asintomatico: salta la nazionale

Notizie Calcio - Anche Paul Pogba è stato colpito dal coronavirus, come riportato dall'Equipe. Il centrocampista del Manchester United è asintomatico e in isolamento, e sarà costretto a saltare le prossime due settimane calcistiche. Per lui dunque niente Nazionale o allenamenti con i Red Devils.

La sua avventura nella Francia , poi rivelatasi Campione del Mondo, si era bloccata nel 2018. Ora Adrien Rabiot torna in Nazionale, in vista delle gare che la rappresentativa di Deschamps affronterà a settembre per la seconda edizione della UEFA Nations League. A riportarlo è il portale di goal.com