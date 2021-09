Plusvalenze Juventus, la Consob avvia la indagini! 43 milioni di ricavi sotto la lente d'ingradimento

Ultime notizie clamorose per la Juventus di Andre Agnelli che finisce ancora nei guai. Questa volta nel mirino la Juventus per possibili violazioni e illeciti in merito alle plusvalenze registrate in questi ultimi mesi. Perché arriva con un comunicato ufficiale l'indagine della Consob nei confronti della Juve e le plusvalenze.

Plusvalenze Juve, la Consob avvia le indagini

E' arrivato il comunicato ufficiale della Consob, la Commissione nazionale per le società e la Borsa, per quanto riguarda la Juventus e la questione plusvalenze. L'ente rivolto alla tutela degli investitori ha ufficializzato in queste ore che la Juventus è sotto controllo e sono avviate le indagini per le plusvalenze registrate in questi ultimi mesi.

Juventus, plusvalenze e indagini: il comunicato della Consob

E' con un comunicato che la Consob ha annunciato indagini contro la Juventus per la questione plusvalenze: «Con lettera in data 12 luglio 2021, la Consob ha avviato nei confronti della Società una verifica ispettiva, attualmente in corso, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. c), del TUF avente ad oggetto l’acquisizione, da parte dell’Autorità, di documentazione ed elementi informativi relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei calciatori».

La Consob indaga sulla Juve per la questione plusvalenze sugli oltre 43 milioni di euro di ricavi da gestione dei diritti dei calciatori, suddivisi in quasi 30 milioni di euro di plusvalenze, oltre 6 milioni di euro da ricavi per prestiti e altri ricavi sempre per circa 6 milioni di euro. Nel mirino ci sono le plusvalenze eccessive come quelle di Portanova e Petrelli al Genoa e dal trasferimento di Tongya al Marsiglia.

Juve, Agnelli rischia il posto

Gestione poco felice economicamente della Juve e della questione Superlega di Andrea Agnelli che rischia il posto alla Juventus. John Elkann non è felice di Agnelli e della Juventus che da anni non sta più producendo, ma continua ad andare in gravi perdite soprattutto in Borsa ed essere al centro di caos e scandali. Quest'ultimo riguardo le plusvalenze potrebbe portare alla Juventus ulteriori gravi danni all'immagine della famiglia e del club, per questo motivo ora Agnelli rischia grosso ed Elkann riflette.