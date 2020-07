Playoff Serie C, quarti di finale: il Bari è in semifinale! Pareggio la Ternana, eliminata la Juventus U23

Calcio - Terminano i quarti di finale di Playoff Serie C. E' fuori il Bari di De Laurentiis che passa alle semifinali playoff di Serie C. Dopo il gol di Antenucci, è arrivato il pareggio di Vantaggiato, con la Ternana che con un uomo in più ha ottenuto il pari. Fuori la Juventus Under 23 che pareggia.

Risultati Playoff Serie C, i quarti di finale