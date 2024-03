Playoff Euro 2024, la Georgia batte 2-0 il Lussemburgo

Ultime calcio - La Georgia di Kvaratskhelia (oggi assente per squalifica) ha battuto 2-0 il Lussemburgo, nella gara valida per le semifinali del play-off di accesso a Euro 2024. Reti di Zivzivadze, doppietta per lui.

La Georgia batte il Lussembrugo

Queste le formazioni ufficiali delle due Nazionali, scese in campo alla Boris Paichadze Dinamo Arena (Tbilisi):

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Shengelia, Kiteishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Mikautadze, Zivzivadze, Chakvetadze. Allenatore: Willy Sagnol.

LUSSEMBURGO (5-3-2): Moris; Jans, Bohnert, Mahmutovic, Chanot, Michael Pinto; C. Martins, Olesen, Barreiro; Borges Sanches, Rodrigues. Allenatore: Luc Holtz.