Pjanic al Napoli? Intanto saluta il Besiktas e torna al Barcellona: "Mi dispiace lasciare tutti voi ma è il momento di salutarci"

Calciomercato - Il Napoli e Miralem Pjanic insieme il prossimo anno? Le strade del mercato sono infinite ma intanto il centrocampista bosniaco ha scelto che non resterà in Turchia e tornerà al Barcellona:

¬ę√ą arrivato il momento di salutarci. Mi dispiace lasciare tutti voi. Ho scoperto persone bellissime, un club fantastico e soprattutto tifosi e atmosfera meravigliosi. √ą stato un onore giocare nel nostro stadio. Voglio solo dire grazie per quest'anno¬Ľ, le parole di Pjanic. Il bosniaco far√† ora ritorno in Spagna ma a Barcellona non trover√† spazio: Pjanic non √® nei piani di Xavi per la prossima stagione e deve trovarsi un nuovo club. Da qui l'accostamento al Napoli, dove ritroverebbe Spalletti, che potrebbe interessarsi a lui vista l'occasione di mercato: il suo ingaggio con i blaugrana √® di circa 8¬†milioni di euro fino al 2024.