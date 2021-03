Ultime calcio - Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter l'eliminazione della Juventus dalla Champions:

"Brutta Juve, con il fantasma di CR7. Distratta e prevedibile, regala i due gol-errori di Demiral e della barriera-e non riesce a superare il dispositivo difensivo dell’ottimo SConceicao neanche in 11 contro 10. Si salva solo Chiesa, terzaz eliminazione in 3 anni, c’è un caso CR7?"