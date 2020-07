Ultime calcio - Maurizio Pistocchi, con un messaggio su Twitter, ha omaggiato il primo Scudetto di Sarri:

Pistocchi

"I maestrini dal pensiero debole dicevano: Bentancur non può fare il regista: ceduto Pjanic, è il titolare. Esaltavano Allegri: è stato esonerato da vincente. Ce l’avevano con Sarri, che per loro era un perdente: in due anni ha vinto Europa League e Scudetto. Complimenti"