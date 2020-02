Ultime calcio Napoli - Scrive Maurizio Pistocchi dopo la gara giocata al San Paolo dal Napoli contro il Barcellona:

"Nap-Bar 1:1 Finisce in parità tra idee e mentalità molto diverse: il Barça domina per possesso-palla-67%-e passaggi completati- 797- il Napoli difende basso e sfrutta al massimo le opportunità. Segna per primo Mertens (errore di Firpo) pareggia Griezmann. Al Camp Nou sarà dura".