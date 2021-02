Juventus, Pirlo in conferenza: "Risultato ingiusto! Meret doveva essere ammonito, ha perso tempo tutta la partita. Rigore? Se si dà questo allora bisogna darne tre a partita. Siamo arrabbiatissimi"

Ultime notizie calcio Napoli - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa, al termine della sconfitta contro il Napoli:

"Il risultato è ingiusto, Gattuso mi ha fatto i complimenti ed ha analizzato bene la gara. Abbiamo fatto un buon primo tempo, forse abbiamo creato meno del secondo. Abbiamo gestito bene il possesso, forse siamo stati un po' lenti nel giro palla. Arbitro? Gli ho chiesto a fine gara come mai non avesse redarguito il portiere del Napoli visto che perso tempo per tutta la partita. Il rigore? Non l'ho visto, però se si dà un rigore così se ne dovrebbero dare tre o quattro a partita. Mi basta ciò che mi hanno detto i miei giocatori. Siamo tutti arrabbiati perchè non meritavamo di perdere, ci è mancato solo il goal. Quando crei tanto e non concretizzi porti a casa zero punti. C'è fiducia, peccato ad aver lasciato per strada tre punti. Ricordiamoci che Dybala è fuori da più di un mese e non abbiamo altre soluzioni davanti e ruoto gli attaccanti per tenerli sempre freschi. Mi devo solo complimentare con loro per ciò che stanno facendo. Porto? Spero di recuperare tutti, vediamo cos'ha Cuadrado che ha subito un problema muscolare".