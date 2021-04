Juventus, Pirlo a JTV: "Cuadrado alto ha sorpreso Gattuso? Avevamo provato questo schieramento per bloccare i terzini del Napoli, potevamo colpirli negli spazi"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è stato intervistato da JTV dopo il match col Napoli:

“Abbiamo fatto un’ottima gara ed è quello che ci serviva dopo un periodo con prestazioni non al nostro livello. Avendo cambiato l’obiettivo finale quelle che abbiamo davanti sono dieci partite fondamentali per scalare posizioni. La squadra era concentrata al massimo. Aveva capito che la partita col Napoli aveva grande importanza e sono entrati con la giusta determinazione. Con questo spirito i risultati si vedono.

Dybala? Per lui il gol è stato una liberazione dopo tre mesi. E’ stato un grande momento per lui far gol al primo pallone. Chiesa ha una forza fisica e una progressione impressionate. Deve solo convincersi di quello che fa. A volte abbassa la testa e litiga con gli avversari. In Italia è unico, è un calciatore europeo di cui ce ne sono pochi. Deve coltivare questa voglia di essere uno dei migliori.

Cuadrado alto ha sorpreso Gattuso? Avevamo provato questo schieramento per bloccare i terzini del Napoli. In questo modo tenevamo il possesso e potevamo colpirli negli spazi"