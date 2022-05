Petagna vince il 'Premio Cesarini' per la serie A

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Grazie alla rete messa a segno al minuto 100' nel match del 6 febbraio contro il Venezia, l'attaccante del Napoli Andrea Petagna si aggiudica il Premio Renato Cesarini per la Seria A, per la Serie B il calciatore Filippo Ranocchia del L.R. Vicenza. Appuntamento martedì 24 maggio (ore 17) all'Auditorium San Francesco di Morrovalle (Macerata), dove è in programma il Talk-Show 'Calcio italiano all'anno Zero, tra mondiali mancati e club in crisi di identità internazionale: il decalogo per tornare ad essere grandi', presentato da Luigi Brecciaroli, coadiuvato da Simona Rolandi, Luca Marchetti, Massimiliano Nebuloni e Ana Quiles. Presenti, tra gli altri, il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, il Presidente della Lazio Claudio Lotito, Marco Tardelli, il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti, Emanuele De Lieto - direttore generale del Cosenza Calcio - Zedenk Zeman, Attilio Tesser, Evaristo Beccalossi, Fabrizio Ravanelli, Michele Padovano, Josè Altafini, Eraldo Pecci, Alessio Tacchinardi, Sebastiano Rossi, Furio Valcareggi, Flavio Tonetto, Beppe Cormio ed i campioni d'Italia Robertlandy Simón, e Juantorena Osmany della LUBE Civitanova, Guido Vaciago, Luigi Garlando e Daniele Bartocci.

Saranno inoltre premiate le trasmissioni La Domenica Sportiva - Rai Sport - Jacopo Volpi e Tiki Taka - Mediaset - Piero Chiambretti. Al termine del Talk-Show cerimonia a Villa San Nicolino, dove i vincitori riceveranno il Premio, fortemente voluto dal Sindaco di Morrovalle Andrea Staffolani e dall'avv. Danilo Bompadre, organizzato con la regia del manager Floriano Bini.