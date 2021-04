Petagna imprenditore, in arrivo due sedi a Napoli di Healthy Color: ecco dove apriranno

Ultimissime calcio Napoli - Da attaccante del Napoli a imprenditore. Il giocatore azzurro Andrea Petagna porta il suo ristorante anche all’ombra del Vesuvio. Healthy Color infatti arriva in città con ben due sedi, che saranno inaugurate entro l’anno.

Petagna imprenditore, Healthy Color apre a Napoli: ecco dove

Healthy Color è un coloratissimo fast food salutare che l’ex Spal ha aperto qualche anno fa insieme all’amico e cantante Sfera Ebbasta e allo stilista Marcelo Burlon. Sì, proprio Burlon che ha mostrato il legame con la città partenopea proprio in queste settimane, lanciando la collezione Marcelo Burlon Napoli con due maglie (e non solo) che saranno indossate stasera contro l'Inter.

Healthy Color, Petagna apre a Napoli due sedi

Ma dove verranno aperte le due sedi?

Una sarà aperta al Corso Umberto I e la seconda sede prenderà vita al Vomero.

Dopo Milano e Roma, Healthy Color arriva quindi a Napoli. Un ristorante che si differenzia dagli altri per la sua attenzione alla ristorazione sana e veloce, con un menù che può contare su poke, bao burger di pesce e di carne, wrap, insalate e tartare. Non manca anche il dolce, con pancake e gelati ma sempre nel rispetto della salute. Inoltre tutte le sedi hanno un design unico e coloratissimo (quasi psichedelico) realizzato a mano dagli street artist Motorefisico. Anche le color palette che caratterizzano tutti i piatti del menù sono particolari e social. Obiettivo è infatti la condivisione su Instagram in post e storie di un’esperienza oltre che di una pietanza. Un locale giovane e di tendenza.