"Pensiamo al pranzo, al Napoli pensiamo in altre sedi". Il retroscena di De Laurentiis al Bistrot del Mare di Torre del Greco [ESCLUSIVA]

“Le parole di De Laurentiis? Ieri per professionalità ci siamo dedicati alla gastronomia, il presidente ha un palato finissimo. Abbiamo parlato di questo, di Napoli si parla in separata sede anche perché non avrei avuto una idea razionale. L’idea per l’anno prossimo è di raggiungere traguardi altissimi, al Napoli manca davvero pochissimo. Vendere il Napoli? No, credo che il presidente sia la persona giusta per investire ancora e gestire la società. Nella storia del Napoli è stato uno dei migliori presidenti che abbiamo mai avuto, ha dimostrato di saper guidare la squadra verso traguardi insperati. Mi ha risposto in maniera goliardica, ha detto ‘pensiamo al pranzo, al Napoli pensiamo in altre sedi’. Ieri voleva festeggiare: era molto soddisfatto, nella sofferenza si raggiungono i grandi risultati ed il Napoli ha raggiunto la finale, la qualificazione è meritatissima. Ieri ha mangiato un po’ di crudi di giornata, una selezione di tartare e di crostacei sia crudi che al vapore. Poi uno scorfano all’acqua pazza, ma non lo ha accompagnato con del vino: lui sostiene di mangiare o di bere, non entrambe. Coppa Italia? Non ne abbiamo parlato, siamo scaramantici: mercoledì sera saremo chiusi (ride, ndr)”