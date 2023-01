Penalizzazione Juve - Il procuratore federale Giuseppe Chinè, per il caso Plusvalenze, ha chiesto 9 punti di penalizzazione alla Juventus e anche l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini.

I colleghi di SportItalia hanno riportato la possibile nuova classifica di Serie A in caso di accoglimento della richiesta del Procuratore federale. Clicca su foto allegate per vedere: