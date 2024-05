Pellissier fa rinascere il Chievo: ripartirà dalla Serie D, ma cambiano nome e colori sociali

Ultime notizie calcio - Il Chievo Verona rinasce ufficialmente grazie a Sergio Pellissier, ex bomber del club che ha ottenuto all'asta il marchio dopo il fallimento. L'ex attaccante Sergio Pellissier ha ottenuto il marchio del vecchio club per la sua Clivense, ma i colori non saranno più il giallo ed il blu: lo stesso attaccante, intervistato da Calcio e Finanza, ha spiegato i passaggi che lo hanno portato a diventare il proprietario del marchio a cui è tanto legato.

Pellissier col Chievo Verona

Nuovo Chievo Verona: parla Pellissier

Ma Pellissier ha anche annunciato un'importante novità per il Chievo Verona, dato che il nuovo club avrà dei colori sociali diversi rispetto al giallo ed al blu.

"Oggi possiamo dirlo: i soci, come promesso, hanno deciso. Ci chiameremo ChievoVerona e i nostri colori sociali saranno il bianco e l’azzurro. L’impegno per riappropriarci di quel marchio è stato massimo, sia in termini di energie che economico. Sono contento e orgoglioso di questa scelta condivisa che unisce due anime: la storia, il nome AC Chievoverona, e l’eredità presente dell’esperienza di questi ultimi tre anni di Clivense, ovvero i colori bianco e azzurro. Queste anime oggi diventano una cosa sola: un nuovo sogno da costruire, una storia ancora tutta da scrivere", sottolinea Pellissier.

L'obiettivo di Pellissier ora è chiaro:

"Da parte di tutti c’è il desiderio di tornare a giocare nei professionisti e di farlo nuovamente al Bentegodi. Ho imparato tantissimo in questi tre anni nei dilettanti, ma so anche quanto è importante per tutti, e per il nostro progetto, andare nei professionisti. Ma sono consapevole, anche, di quanto è difficile e complicato arrivarci nei professionisti, quindi c’è da lavorare tanto. Noi siamo una comunità. E anche se siamo in minoranza a Verona, ci sono tanti tifosi del Chievo e lo hanno dimostrato: sia nel sottoscrivere il crowdfunding, sia ora quando ci siamo fissati l’obiettivo di rilevare il marchio. Ci sono tanti appassionati di calcio che lo seguono con piacere, che hanno amato il Chievo per tanti anni perché era una squadra simpatica e familiare".

L'AC ChievoVerona, questo il nome scelto dai soci della Clivense dopo l'acquisto del marchio, debutterà nel prossimo campionato di Serie D. Il logo, al momento, rimane invariato ma nei prossimi giorni verrà aggiornato.