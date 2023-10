Pellegrini risponde alle accuse: "Notizie inventate sul mio conto, ci penseranno i miei legali"

Lorenzo Pellegrini esce allo scoperto. Il capitano, tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato un messaggio in merito alle accuse di stalking riportate da Fabrizio Corona:

"Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia. Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le Autorità competenti si attivino prontamente per tutelare persone per bene".