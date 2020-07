Pelillo...nell'uovo - La priorità azzurra nel calcio di fine stagione

Ultime calcio Napoli - La vittoria è stata meritata, nonostante tutto. Il Napoli non è stato brillante, ha fallito tante occasioni ed ci ha messo convinzione solo nella ripresa, dopo la "ramanzina" di Gattuso. Del resto, queste ultime gare di chiusura del campionato sono inevitabilmente falsate da tutta una situazione anomala. Si è costretti a giocare ogni tre giorni, con caldo e umidità e nel caso del Napoli, non c'è obiettivo da raggiungere. La squadra si è assicurata la partecipazione in Europa League quando ha vinto la coppa Italia. Dare il massimo in tutte le partite diventa difficile. In questa situazione, il Napoli è riuscito comunque a creare molte occasioni e a portare, alla fine, la vittoria a casa. Il centrocampo leggero messo in campo da Gattuso ha sofferto qualche ripartenza di troppo. Il tecnico sta anche provando situazioni per il futuro con gli uomini che ci saranno sicuramente. Non a caso, in mediana si vede poco Allan, destinato a partire. Il brasiliano, però, nelle ultime gare potrebbe trovare più spazio in vista di Barcellona. Giocarsela senza considerare Allan sarebbe un errore perché certe gare vanno affrontate tenendo conto dei calciatori più esperti. Per questo motivo, Gattuso dovrà da qui in avanti inserirlo più spesso, in modo da permettergli di trovare una condizione buona. Barcellona, è tutta lì la stagione del Napoli. Una gara che può rivelarsi un sogno di mezza estate. Le prossime partite saranno inevitabilmente funzionali a quell'incontro. Gattuso dovrà schierare gli uomini in modo tale da arrivare al meglio il giorno 8 agosto. Un turnover studiato per i titolari che nello stesso tempo potrà dare altro spazio alle seconde linee. Gli equilibri, ormai, sembrano abbastanza chiari anche in tal senso. L'unico calciatore che può ancora dare qualche elemento di valutazione è Lozano. Ghoulam ha nuovamente illuso tutti per finire sfortunatamente ancora fuori dal terreno di gioco dopo una apparizione promettente. Milik e Allan sono sul piede di partenza e Maksimovic per ora è in ballottaggio con Manolas per un posto al fianco di Koulibaly, mercato permettendo. Intanto Osimhen è dato per fatto dalla Nigeria, in barba ai tentativi del nuovo agente di far saltare tutto e portarlo in Premier. L'affare si dovrebbe chiudere salvo clamorosi imprevisti che, tuttavia, nel mercato in generale e con il Napoli presente, non sono proprio utopia... Vedremo...

