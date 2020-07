Pelillo...nell'uovo - Il riposo guasta il Napoli, sarà Europa League...

Ultime calcio Napoli - Bergamo firma la resa per le ambizioni Champions. L'Atalanta vola a più 15, solo qualcosa di clamoroso potrebbe permettere al Napoli di sperare. Troppo non può recriminare il Napoli che ha giocato solo un tempo. La prima frazione è stata gradevole anche se non ci sono stati gol o azioni particolarmente pericolose. Il Napoli più equilibrato, fluido nella manovra, con buone ripartenze. L'impressione è che andava corretto soltanto l'ultimo passaggio per passare. L'Atalanta dal canto suo, ha puntato sull'attesa per giocarsi le carte nel secondo tempo. La strategia di Gasperini ha premiato gli orobici. Nella ripresa si è visto un altro Napoli. Dopo pochi minuti subito sotto con una distrazione generale in fase difensiva con Fabian principale attore. A sinistra si è creato un vuoto e l'Atalanta ha saputo affondare. Anche il raddoppio arriva su un'azione dalla corsia destra bergamasca. Di lì il Napoli ha cercato la reazione ma la brillantezza è venuta a mancare. Complice probabilmente anche il caldo e le gare ravvicinate. Gattuso ha sfruttato così tutti i cambi. È arrivata più energia ma l'Atalanta si è saputa difendere con un ottimo pressing nella sua metà campo sui portatori. Ora la squadra può concentrarsi cercando di arrivare almeno al quinto posto. La Roma è nel mirino e domenica arriva al San Paolo. Gattuso da qui alle prossime gare può lavorare anche in prospettiva provando situazioni che si svilupperanno il prossimo anno. Il tecnico ha l'opportunità di preparare molto bene la gara di Barcellona del 7 oppure 8 agosto. Nello stesso tempo, la squadra può impostare il lavoro e ripartire bene per la prossima stagione agonistica. Più spazio sarà garantito anche alle seconde linee e per coloro i quali non hanno ancora potuto esprimersi. Younes e Lozano su tutti ma anche Ghoulam va analizzato. Il messicano ha avuto un approccio positivo anche ieri. Ha confermato di essere sgombro nella mente e voglioso di mettersi in mostra. Intanto il mercato potrebbe regalare un nuovo colpo. Dopo Rahmani e Petagna, già acquistati, è vicinissimo l'ingaggio dell'attaccante nigeriano Osimhen del Lille. Il giocatore è stato tre giorni in città, ha incontrato De Laurentiis a Capri per concludere. È il sostituto di Milik in organico, anche se le caratteristiche sono completamente diverse. Il polacco è ai saluti, probabilmente andrà all'estero... Vedremo...

