Pelillo ... nell'uovo - Osimhen cresce e il Napoli va...

Napoli Calcio - Il Napoli si libera anche del Cagliari dell'ex Mazzarri e riprende la testa della classifica dopo gli anticipi di giornata. Mattatore Osimhen, autore del gol del vantaggio e bravo a procurarsi il rigore del raddoppio. Il nigeriano è in crescita, si iniziano a vedere i frutti del lavoro personalizzato di Spalletti. Il metallo grezzo inizia a prendere forma. Migliorata la difesa della palla e i tagli. La macchina fisica che si ritrova può fare danni enormi alle difese se ben manovrata. L'ex Lille è sembrato a tratti devastante. Il Napoli in queste giornate è senza dubbio la squadra più forte del torneo. A tenersi aggrappato al primato azzurro è solo il Milan con due lunghezze. Perdono terreno Inter, a meno quattro, e Roma, scivolata a meno sei. La Juventus è in ripresa con due vittorie consecutive ma resta a dieci punti dagli azzurri. Napoli che gode anche di uno stato di forma atletica importante. Dei presumibili titolari, soltanto Lozano e Zielinski sono indietro rispetto ai compagni. L'arrivo di Anglissa, scovato dal capo degli scout Micheli, è stato determinante. Giuntoli ha saputo, poi, trovare la formula giusta per le possibilità economiche del Napoli e chiudere il prezioso prestito. Il camerunense ha chiuso la dorsale della squadra con Koulibaly e Osimehn. Dorsale che mancherà a gennaio, ma c'è tempo per adottare gli accorgimenti necessari. Contro il Cagliari si è visto anche un Napoli a tratti lezioso. Sul 2-0 sprecate troppe occasioni per mettere una pietra definitiva sul risultato. Un vecchio difetto di fabbrica del Napoli che va subito limato e rimarcato dal tecnico nelle quattro mura degli spogliatoi. Prima della sosta arriva una trasferta dura. La Fiorentina di Italiano è l'altra sorpresa del campionato, oltre al Napoli saldamente in testa. Fare risultato a Firenze darebbe un segnale significativo in questa prima fase del campionato. Tuttavia, è troppo presto per caricare più del dovuto talune partite. Il cammino è lungo, troppo... Vedremo...