Pelé, peggiorano le condizioni di salute per il cancro: la batosta dai medici

Ultime notizie - Non arrivano buone notizie sulle condizioni del brasiliano, perché peggiorano le condizioni di Pelè: i medici dell'ospedale parlano di insufficienza renale e cardiaca. Il cancro della leggenda del calcio "sta progredendo", con "disfunzioni a reni e cuore", riferiscono i medici dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo dove Pelè è ricoverato dal 29 novembre. L'82enne "ha bisogno di maggiori cure per trattare l'insufficienza renale e cardiaca".

Condizioni Pelé: gli aggiornamenti

