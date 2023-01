Pelé riposerà in un mausoleo di 200 mq: sarà nel cimitero da Guinness dei primati

La bara di Pelè, deceduto alcuni giorni fa, è arrivata al Memorial Necropolis Eucumênica de Santos, il cimitero più alto del mondo secondo il Guinness dei primati.

Pelè

Pelè riposerà al Memorial Necropolis Eucumênica de Santos

Pelé aveva acquisito la sua posizione già nel 2003, l'edificio non sembrava un cimitero e la sua posizione si affaccia su Vila Belmiro, lo stadio che per anni ha visto le sue imprese con la maglia del Santos. Riposerà, così, in un mausoleo progettato apposta per lui di 200 mq e che ricorda uno stadio da calcio.

