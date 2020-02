Pedullà: "Gattuso oltre Ancelotti: il nuovo Napoli ha cuore, dignità e contenuti"

Ultime calcio Napoli - Scrive Alfredo Pedullà sul proprio blog:

"Terza vittoria consecutiva, se consideriamo l’impresa contro la Lazio in Coppa Italia. Il nuovo Napoli firmato Rino Gattuso va oltre Ancelotti e un periodo di inenarrabili sofferenze non soltanto tecniche. L’alba voluta da Ringhio sta sorgendo nel migliore dei modi: è una squadra non soltanto con cuore e dignità, gli ingredienti che erano mancati troppo a lungo, ma anche con contenuti tecnici molto interessanti. Era l’unico modo per metterci la faccia in modo da archiviare una fase durata per troppo tempo, senza il minimo sindacale necessario per ripetere le precedenti stagioni. Il Napoli aveva e ha bisogno di continuità, non di prestazioni isolate in Champions che servono a poco se manca il resto. Da Marassi arriva un messaggio a caratteri cubitali: il nuovo Napoli di Gattuso non è più figlio di superficialità e assuefazione a prestazioni inguardabili. Non è poco".