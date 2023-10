Pedullà contro De Laurentiis: "Pensa che siamo cogl**ni? Non è Scherzi a Parte, dica la verità" | VIDEO

Alfredo Pedullà attacca Aurelio De Laurentiis senza sconti! Il giornalista di Sportitalia si scaglia contro il presidente del Napoli dopo le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

Ultime notizie. Ecco le parole di Pedullà: "Fa un altro film di Verdone e sparisce per un altro meso e mezzo. Se non fosse De Laurentiis, mi sembrerebbe la sua caricatura. Nel momento in cui dice che Garica è una sua scelta e quella di Conte è una provocazione per attaccare Garcia, sta parlando di se stesso. Lui non deve dimenticare che ha contattato 3-4 allenatori prima di andare su Garcia, ha preso qualche due di picche in faccia, ha deteriorato i rapporti con Spalletti e Giuntoli, e adesso deve spiegare a noi perché un altro gli ha dato il due di picche e dice che stiamo provocando noi quando è stato lui a chiamare Conte. Non è che siamo su Scherzi a Parte, perché su Scherzi a Parte una roba del genere nemmeno la manderebbero in onda. Non è uno scherzo, è un modo di interpretare le cose a modo suo pensando che gli altri siano dei benemeriti cogl*oni. Siccome non lo siamo, lui dovrebbe soltanto dire senza sconti che ha sbagliato".

?Guarda il video qui sotto.