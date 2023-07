PD e M5S insieme per le regionali in Abruzzo: c'è anche l’ipotesi Gravina

Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si preparano a formare un’alleanza in vista delle elezioni regionali in Abruzzo, previste per inizio marzo.

Gravina possibile candidato alle regionali in Abruzzo

E tra le ipotesi per la candidatura a presidente della Regione spunta anche un nome noto nel mondo del calcio: il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che vive in Abruzzo e che ha anche guidato il Castel di Sangro. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, però, si tratta di una ipotesi ancora in divenire.

