Paura per Elis del Bordeaux: giocatore in coma, operato nella notte alla testa

Una botta incredibile e uno spavento che dura ancora. In Ligue 2, in Francia, apprensione per le condizioni di salute di Alberth Elis, giocatore del Bordeaux che ha rimediato una forte botta in testa durante il match contro il Guingamp. L’infortunio è capitato dopo 34 minuti di gioco. I primi esami clinici hanno evidenziato un grave trauma cranico.

Dopo lo scontro Elis è stato portato in barella fuori dal campo. Secondo quanto riportano i media francesi il giocatore è arrivato in ospedale cosciente. Operato nella notte e messo in coma farmacologico, la sua situazione rimane sotto controllo. “Penso che lui prenda prima il pallone, poi io l’ho colpito. Sono rimasto stordito anche io, ma lui ha perso conoscenza. Spero che migliori”, le parole di Donatien Gomis, il calciatore che ha colpito in area Elis. A riportare la notizia è l'edizione online del Corriere dello Sport.