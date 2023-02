Paura per Daniele Toretto Scardina: operato d'urgenza alla testa, è grave e in coma

Ultime notizie - Apprensione per le condizioni di salute di Daniele 'Toretto' Scardina: il pugile milanese ha subito un colpo alla testa mentre si stava allenando in vista del debutto nei mediomassimi in programma venerdì 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano ma, ad un certo punto, si è accasciato a terra ed è stato trasportato all’ospedale.

Daniele Toretto Scardina è stato subito soccorso e dopo essere arrivato all’Humanitas i medici hanno valutato le sue condizioni tali da dover intervenire chirurgicamente: il pugile è stato operato d’urgenza alla testa. Ma è grave, in pessime condizioni: è infatti in coma. Le sue condizioni al momento restano gravi ma stazionari, secondo quanto riportato da Ansa.

Daniele Toretto Scardina

Per capire cosa è successo nella palestra di via Fermi sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Corsico. Il 30enne milanese avrebbe dovuto affrontare Giovanni De Carolis tra i supermedi il 3 marzo, ma aveva palesato delle difficoltà nel raggiungere un peso forma ideale necessario per competere tra i 76,2 kg e dunque ha deciso di passare ai 79 kg. Per questo motivo avrebbe dovuto incrociare i guanti con il belga Cedric Spera (17 vittorie e 9 sconfitte) in un match sulla distanza delle dieci riprese.