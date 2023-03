Notizie Calcio - Paura in questi minuti a Perugia: si sono registrate infatti due scosse di terremoto di intensità non banale. La prima è stata di magnitudo 4.6, la seconda di 3.9: persone in strada e anche palazzi evacuati per sicurezza. Le persone dormiranno altrove stanotte in attesa delle dovute verifiche.

Terremoto a Perugia, la situazione

Fortunatamente, però, non si registrano vittime. Domani chiuse le scuole a Perugia e Assisi. Epicentro del sisma vicino a Umbertide ma è stato avvertito anche nelle Marche e in Toscana.