Partite di campionato negli USA: il presidente della Lega svela la data

Arrivano notizie che riguardano la scelta delle Leghe dei principali campionati d'Europa che puntano a giocare partite all'estero, probabilmente la prima tappa sarà l'America con la Liga spagnola. A darne conferma è stato direttamente il suo presidente Javier Tebas, che ha parlato in un'intervista a Expansión., riguardo il campionato spagnolo come uno dei primi campionati europei a giocare partite ufficiali all'estero: "Penso che potrebbe essere nella stagione 2025-2026".

La prima tappa potrebbero essere gli Stati Uniti che potrebbero essere la destinazione scelta da LaLiga per ufficializzare la sua internazionalizzazione, in seguito all'accordo recentemente firmato tra la Fifa e Relevent, partner di LaLiga. Inoltre, il Paese nordamericano è il secondo mercato più grande per la competizione, dopo la Spagna. "Una partita ufficiale negli Stati Uniti rafforzerebbe la nostra posizione nel mercato nordamericano", ha confermato Tebas. Oltre il campionato spagnolo sarebbero coinvolti per il futuro anche la Serie A, la Bundesliga e la Ligue 1.