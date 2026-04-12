Parma-Napoli, delirio nel pre-partita! Ovazione per la squadra in hotel | VIDEO

Delirio a Parma nel pre-partita di Parma-Napoli! Manca poco più di un'ora al fischio d'inizio della 32esima giornata di Serie A allo stadio Tardini. Pochi minuti fa la squadra partenopea ha lasciato l'hotel per dirigersi allo stadio ed erano davvero tantissimi i tifosi napoletani accorsi per dare il proprio sostegno al Napoli.

Parma-Napoli, video pre-partita

Nel video pre-partita le immagini mostrano i tifosi napoletani che accerchiano il pullman partenopeo all'esterno dell'Hotel, con cori e ovazioni per Antonio Conte e i calciatori. Guarda il video su CalcioNapoli24.

Un'accoglienza da urlo nonostante il divieto di trasferta per i tifosi residenti in Campania. Come spesso accade in Emilia-Romagna, sono tantissimi i tifosi del Napoli che arrivano da tutta Italia per assistere alle partite dal vivo. Anche oggi il settore ospiti dello stadio Tardini sarà sold-out e anche nel pre-partita la tifoseria partenopea ha voluto far sentire il proprio calore alla squadra in partenza.