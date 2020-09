Parma, infortunio per Scozzarella: salterà il Napoli

Ultime calcio Napoli - Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento e mobilità seguiti da esercizi sul possesso palla. L’allenamento è proseguito con un lavoro a secco intermittente ed è stato concluso da una partitella in porzione ridotta del campo.

Botond Balogh, Mark Kosznovszky e Jasmin Kurtic sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali e si sono allenati regolarmente con i compagni dopo aver eseguito il tampone di controllo.

Terapie per Riccardo Gagliolo a causa di una fascite plantare sinistra. Terapie anche per Matteo Scozzarella, a causa di un trauma distorsivo al ginocchio destro, rimediato in allenamento, con conseguente lesione di I grado del legamento collaterale mediale. Il centrocampista, già in fase di miglioramento, proseguirà con un programma di lavoro differenziato e terapie per le prossime 2 settimane.

Si è aggregato al gruppo crociato, infine, Marcello Gazzola: il calciatore si è sottoposto a terapie per una tendinopatia achillea sinistra residua dalla precedente stagione.

I crociati torneranno in campo domani per una doppia seduta a porte chiuse.

Scozzarella