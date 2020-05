Parma, Faggiano conferma: "La squadra andrà in ritiro"

Ultime notizie calcio - In attesa che venga approvato dal Governo e dal Comitato Tecnico Scientifico il nuovo protocollo per la ripresa della Serie A, il Parma è già pronto a ripartire e da domani la squadra emiliana andrà in ritiro. A confermare la notizia che circolava nell'aria già da diversi giorni il direttore sportivo crociato ai microfoni dell'ANSA. I due calciatori che sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus sono isolati e costantemente monitorati mentre tutti gli altri, al pari dello staff tecnico e medico, oltre a quello dirigenziale, per un totale di circa 60 persone, resterà presso il centro sportivo di Collecchio.

