Tottenham, urla di Fabio Paratici contro ufficiali gara e squadra: calciatori a disagio

Primi mesi di Fabio Paratici al Tottenham. Il nuovo direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici vive la sua nuova esperienza in Premier League come lo faceva alla Juventus, mettendo tutto se stesso dentro, forse anche fin troppo. Perché in Premier la figura del direttore sportivo non è praticamente quasi mai figurata visto il lavoro manageriale degli allenatori. Ora però qualcosa sta cambiando e ai calciatori del Tottenham non piace Paratici.

Tottenham, Paratici urla a bordo campo: la reazione della squadra

Tre vittorie su tre per il Tottenham di Espirito Santo che ha iniziato bene la stagione in Premier League. C'è qualcosa però che non va negli Spurs e la colpa è di Fabio Paratici che ha contro i giocatori del Tottenham. Perché, secondo i protocolli anti-Covid, la presenza di tutti gli elementi del gruppo squadra deve essere all’interno della stessa area. Per questo motivo il direttore sportivo Fabio Paratici e Steve Hitchen sono seduti continuamente in panchina a bordo campo con il resto della squadra. Come svelato dal The Sun, il comportamento dei due dirigenti metterebbe a disagio i giocatori che sono ora in conflitto con Paratici. I calciatori sono scontenti del fatto di non poter parlare liberamente fra loro in panchina e non gradiscono affatto le urla di Paratici e Hitchen contro gli ufficiali di gara o la squadra.

