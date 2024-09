Paradosso Napoli, i due tifosi che hanno vinto il ricorso non saranno allo Stadium: il motivo

Beffa per i due tifosi azzurri che hanno vinto il ricorso per Juventus-Napoli: padre e figlio, nonostante tutto, non saranno stasera allo Stadium stasera per motivi personali. Nonostante il via libera, causa i tempi ravvicinati, non sono riusciti a prendere i mezzi per giungere a Torino.

Nelle ore precedenti il Tar Piemonte aveva riconosciuto l’illegittimità del provvedimento adottato dal Prefetto di Torino, su parere del CASMS, vietando la trasferta ai soli tifosi residenti nella provincia di Napoli. Un verdetto che ha spinto molti tifosi a giungere comunque all'esterno dello Stadium per provare ad accedere ma al momento sono bloccati all'esterno. Nonostante il precedente, però, niente da fare al momento.