Paradosso in casa Juve dopo la scelta di non effettuare la vendita libera dei biglietti per la sfida contro il Napoli nei confronti dei nati o residenti in Campania. Secondo questo dispositivo, Sarri non potrebbe entrare all'Allianz Stadium poichè è nato a Bagnoli così come Franzo Grande Stevens napoletano di nascita e presidente onorario della Juve.