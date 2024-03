Ultime news. Negato un clamoroso rigore ad Osimhen in Barcellona-Napoli! L'arbitro non vede il fallo netto in area di rigore e nemmeno il VAR segnala l'episodio. Nel post-partita sono tutti d'accordo sulla moviola, tutti tranne il giornalista Tancredi Palmeri.

"Mi dispiace ma si stanno sbagliando tutti clamorosamente nel dire che fosse rigore su Osimhen. Non solo non c’è fallo, ma nell’immagine si vede chiaramente che è persino Osimhen per primo a prendere il piede del marcatore".