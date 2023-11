Pallone d'oro, la classifica finale: ecco quanti voti hanno preso Osimhen e Kvaratskhelia | FOTO

Notizie calcio. Il pallone d'oro 2022/23 è andato a Leo Messi che ha preceduto in classifica Haaland e Mbappè. Risultato storico anche per il Napoli che, oltre a Kvaratskhelia e Kim, ha visto Victor Osimhen classificarsi all'ottavo posto (prima volta di un azzurro in Top 10). Ecco la classifica dei voti finali e le preferenze accordate al nigeriano.

Ecco i 24 punti ricevuti da Osimhen:

1 punto dall'Australia (quinto posto)

1 punto dagli Emirati Arabi Uniti (quinto posto)

1 punto dal Ghana (quinto posto)

1 punto dalla Grecia (quinto posto)

1 punto dalla Macedonia del Nord (quinto posto)

1 punto dalla Slovenia (quinto posto)

1 punto dal Sudafrica (quinto posto)

1 punto dalla Tunisia (quinto posto)

2 punti dalla Bosnia (quarto posto)

2 punti dalla Danimarca (quarto posto)

2 punti dalla Guinea Equatoriale (quarto posto)

2 punti dall'India (quarto posto)

2 punti dalla Nigeria (quarto posto)

2 punti dallo Zambia (quarto posto)

4 punti dalla Costa d'Avorio (secondo posto)

Kvaratskhelia invece ha ottenuto 6 punti: